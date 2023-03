Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının çox fəal üzvüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşündə iştirak edən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş katibi Xusrav Noziri deyib.

“Azərbaycan təşkilatımızın regionla bağlı gündəliyinin müəyyənləşdirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir”, - o bildirib.

