Müğənni Fədayə Laçın dünyasını dəyişən ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli barədə yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

“Çox acı xəbər oldu. Allah rəhmət eləsin... Yaxınlarıma demişdim ki, mən öləndə Hacı Şahin gəlsin, o gözəl sözləri ilə, şeirlə, qəzəllə məni dəfn edin. Bu arzum da gözümdə qaldı”, - deyə Fədayə Laçın qeyd edib.

