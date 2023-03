Xəbər verdiyimiz kimi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) sədrinin səlahiyyətli nümayəndəsi, din xadimi Hacı Şahin Həsənlinin Yasamalda keçirilən dəfn mərasimində izdiham yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəfndən saatlar keçməsinə baxmayaraq, sevənləri hələ də din xadiminin məzarını ziyarət edirlər.

Qeyd edək ki, tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsənli bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. 48 yaşlı ilahiyyatçı ürəktutmasından vəfat edib.

