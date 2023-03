Bu il Azərbaycanda Ramazan ayının başlama tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az QMİ-nin təqviminə əsasən xəbər verir ki, Ramazan ayı martın 23-də başlayacaq.

Aprelin 21 və 22-si isə Ramazan bayramı qeyd ediləcək.

