Əli Əsədov Mişustini təbrik edib

Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustinə ad günü münasibətilə təbrik məktubu göndərib.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

Məktubda M.Mişustinin Azərbaycan ilə Rusiya arasında ənənəvi dostluq, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına verdiyi töhfə qeyd olunub.

Azərbaycan-Rusiya ticarət-iqtisadi və investisiya əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi, müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı təşəbbüslərin səmərəli həyata keçirilməsi istiqamətində birgə səylərin bundan sonra da davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub.

Həmçinin konstruktiv dialoqun davam etdiriləcəyinə ümid ifadə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.