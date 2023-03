Aparıcı Afaq Gəncəli Xəzər tv-də yayımlanan "Səhər mərkəzi" verilişindəki fəaliyyətinə ara verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün tamaşaçılarla sağollaşıb. Aparıcı bildirib ki, səhhətində yaranan problemlə əlaqədar aparıcılıqdan uzaqlaşır, sağaldıqdan sonra geri qayıdacaq:

"Səhər mərkəzi" verilişi ilə sağollaşıram. Səhhətimlə bağlı bir müddətlik olmayacağam. Bütün komandamıza təşəkkür edirəm. Qayıdacağam, yeni layihələr olacaq. Səhhətim düzələn kimi gələcəyəm".

