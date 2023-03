"Real Madrid"dən Mbappeyə rekord təklif

"Real Madrid" klubu bu mövsümün sonunda PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe üçün yeni təklif göndərəcək.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, İspaniya təmsilçisi Mbappe üçün 220 milyon avro təklif edəcək. Məlumata görə, PSJ 2024-cü ildə müqaviləsi başa çatacaq olan Mbappeyə yeni müavilə təklif edəcək. Mbappe yeni müqavilə təklifini qəbul etməsə, PSJ onun satışına icazə verə bilər. Çünki, növbəti mövsüm Mbappe PSJ-dən azad futbolçu kimi ayrılacaq.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” bundan əvvəl Mbappeni transfer etmək üçün bir neçə dəfə cəhd edib. 220 milyon avroluq təklif "Real Madrid" üçün rekord hesab edilir.

