Həyat yoldaşının dostu ilə eşq yaşadığını bildi - Meşəyə aparıb... / Təfərrüatlar / VİDEO

Türkiyədə Müge Anlının proqramı vasitəsilə axtarılan Rəcəb Arı ölü tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayımda saxlanılan Arının yaxın dostu Kadir polis bölməsində qətli törətdiyini etiraf edib. Kadir ifadəsində bildirib ki, o, dostunun həyat yoldaşı eşq yaşadığını bilib. Buna görə də, dostunu öldürüb.

Qeyd edək ki, Bursadakı evindən çıxdıqdan sonra bir daha xəbər alınmayan 31 yaşlı Rəcəb Arının cansız bədəni meşədə tapılıb. Arı itdiyi gün onun yanında olan yaxın dostu Kadir canlı yayımda qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Canlı yayımda qətli təkzib edən Kadir polis idarəsində verdiyi ifadədə hər şeyi etiraf edib.

