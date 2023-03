Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə görüşüb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının Mətbuat xidmətindən bildirilib.

V.Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə ölkə daxilində antiterror tədbirlərini müzakirə edib.

