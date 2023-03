ABŞ Ukraynaya 400 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi ayırıb.

Bu barədə Metbuat.az ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir.

Bu paketə, xüsusən, “M142 HIMARS” reaktiv yaylım atəş sistemləri və haubitsalar üçün döyüş sursatı, “Bradley” piyadanın döyüş maşınları üçün sursat və ponton keçidləri daxildir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.