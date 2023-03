Bu gün Heydər məscidində ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin yas mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə iştirak edən Elçin Həsənov qardaşı ilə son söhbəti haqqında verilən sual qarşısında göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Ətraflı videonu təqdim edirik:

