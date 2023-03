"Arka sokaklar" serialının aktyoru Uğur Pektaş yenidən ekranlara qayıdıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, o, TRT-də yayımlanan "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus"da "Ömər Muhtar" rolunu canlandırıb.

Qeyd edək ki, "Arka sokaklar"da Murat roluna həyat verən Pektaşın keçmiş həyat yoldaşı Qamze Özçeliklə olan evliliyi uzun müddət gündəm olmuşdu. Cütlük"Arka sokaklar"da tanış olub evlənsə də, bu evlilik uzun sürməyib.

