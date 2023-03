Çeçenistan lideri Ramzan Kadırovun səhhətində ciddi problemlərin olduğu bildirilir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Kadırov son videolarında şişkin görünür. Ehtimal olunur ki, Kadırovun böyrəklərində ciddi problemlər var.

İddialara görə, Kadırov səhhətində yaranmış problem səbəbindən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin fevralın 21-də parlamentdəki çıxışına qatıla bilməyib.



