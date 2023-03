Rəşad Dağlı məhkəməyə belə gətirildi - VİDEO

Bakıda qətl törətməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Əmirov (Dağlı) bu gün növbəti dəfə məhkəməyə gətirilib.

Metbuat.az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bu gün onun barəsində seçilmiş həbs-qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılacaq.

Xatırladaq ki, R.Dağlı ötən il noyabrın 9-da Bakının Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində 1979-cu il təvəllüdlü İsgəndər Mehdiyevi 14 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirib. Qətli törədəndən sonra R. Dağlı könüllü olaraq polisə təslim olub və qətl hadisəsini törətdiyini etiraf edib. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

