Xəbər verdiyimiz kimi, paytaxtın Xətai rayonunda "Nargilə kafesi" adlanan əraziyə yaxın olan "Bravo" marketdə silahlı atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in məlumatına görə, hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir:

"Əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin, yaxud şəxslərin tutulması istiqamətində tədbirlər görülür".



Əlavə məlumat veriləcək.

