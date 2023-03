Meral Akşenerdən GÖZLƏNİLMƏZ ADDIM: Vəzifəyə geri gətirdi - FOTO

İYİ partiya sədri Meral Akşener "altılı masa"dan ayrıldıqdan sonra ilk addım olaraq sədr müavini Cihan Paçacı Cihan Paçacını vəzifəyə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, C.Paşacı CHP sədri Kamal Kılıçdaroğlunun ünvanına dediyi sözlərdən sonra vəzifəsindən ayrılmışdı. Ekspertlər Akşenerin koalisiyadan ayrılandan sonra atdığı bu addımı ilk həmlə kimi qiymətləndiriblər.

Qeyd edək ki, Cihan Paçacı "Kamal bəyin namizədliyinə etirazların olduğunu görürük, Partiya olaraq küçədəki bu etirazı görməməzlikdən gələ bilmərik", - deyə açıqlama vermişdi.

