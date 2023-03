Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda Əhmədlidəki supermarketdə atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, atışma nəticəsində 1 nəfər - Həsənov Rüfət Rahib oğlu ölüb, 2 nəfər yaralanıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir.

