Bu gün "Bravo"da baş verən silahlı insident nəticəsində dünyasını dəyişən Rüfət Həşimov Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyin yaydığı birgə rəsmi məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.