Tailandın Baş naziri Prayut Çan-o-ça həkim nəzarətinə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli “Thai Public Broadcasting Service – Thai PBS” agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, baş nazirin həkim nəzarətinə götürülməsinə səbəb kimi sağ qolunun şişməsi və ağrılardan şikayət etməsi göstərilib.

