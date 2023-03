Bakıda silahlı basqında ölən Rüfətin görüntüləri - Könüllü döyüşə gedibmiş / VİDEO

Bu gün Bakının Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində yerləşən hipermarketə edilmiş silahlı basqın nəticəsində ölən Həşimov Rüfət Rahib oğlunun 2021-ci ildə “İdman TV”yə verdiyi müsahibə yayılıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, ailənin yeganə oğlan övladı olan H.Rüfət Vətən müharibəsinin könüllü iştirakçısı olub. O, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərə qoşulub.

Məlum olub ki, H.Rüfət kikboks üzrə respublika mükafatçısı olub.

Xatırladaq ki, R.Həşimov aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Onunla birgə hipermarketə gələn digər əməkdaş, eləcə də atışma zamanı xəsarət alan qadın xəstəxanaya yerləşdirilib.

Daha ətraflı videomaterialda:

