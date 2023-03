"Tarqovu"da atəş anları kameraya düşdü - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Bakıda supermarketd silahlı insidenti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri - 2001-ci il təvəllüdlü Ruhlan İsmayılovun paytaxtın Səbail rayonu H.Z. Tağıyev küçəsindəki 19 saylı binada gizlənməsi müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görülmüş tədbirlərlə R.İsmayılov polis tərəfindən zərərsizləşdirilib.

Polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı silah səsləri eşidilib. Fəvvarələr Meydanında insanlar təşvişə düşərək qaçmağa başlayıblar. Sosial mediada yayılmış həmin görüntüləri təqdim edirik:

