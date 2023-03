Xəbər verdiyimiz kimi, silahlı insidenti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri - 2001-ci il təvəllüdlü Ruhlan İsmayılov zərərsizləşdirilib.

Onun paytaxtın Səbail rayonu H.Z. Tağıyev küçəsindəki 19 saylı binada gizlənməsi müəyyən edilib. Əməliyyat tədbiri zamanı o, polisə silahlı müqavimət göstərən zaman məhv edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən R.İsmayılovun gizləndiyi binanın görüntülərini təqdim edir:

