Martın 2-sində ürəktutmasından vəfat edən tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin ölümündən dəqiqələr öncə çəkilmiş ən son görüntüsü ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilahiyyatçı dünyasını dəyişməzdən çox az bir zaman öncə müayinə üçün getdiyi xəstəxanadan evə qayıdarkən ərazinin mühafizə xidmətinin əməkdaşı ilə şəkil çəkdirib.

Sosial mediada yayılmış həmin fotonu təqdim edirik.

