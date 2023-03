Şeyx Əhməd Nəvaf əl-Əhməd əs-Sabah yenidən Küveytin baş naziri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Küveytin rəsmi KUNA agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, ölkə mediası yanvarın 23-də Sabahın baş nazir vəzifəsindən istefa verdiyini açıqlayıb. Ölkədə qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları arasında böhran yanvarın 10-dan başlayıb. Hökumət üzvləri “Vətəndaşların kredit borcunun azaldılması haqqında” qanun layihəsini rədd edərək, parlamentin iclasından çıxıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.