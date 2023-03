Rəqqasə Fatimə namaza başladı - FOTOLAR

Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva namaza başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, "MTV maqazin"ə müsahibəsində deyib.

Fatimə bir müddət öncə paylaşdığı hicablı fotosessiyasından da söz açıb:

"Bu hislərə çoxdan qapanmaq istəyirdim, amma niyəsə alınmırdı. Deyirdim ki, dırnaqsız necə gəzərəm? Biz axı öyrəşmişik ki, rəqqasələrin bəzəkli, rəngli dırnaqları olmalıdır. Hicab müsəlman xanımlarına yaraşan, özəl geyimdir. Mən demirəm ki, sabah hicaba bağlanacam. Çünki işimlə bağlı bu mümkün deyil. Məni düzgün anlasınlar, 27 ildir ki, sənətimə canımı qoymuşam. Hələ əlvida deyə bilmərəm. Yox da demirəm, zamanla hər şey ola bilər".

