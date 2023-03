Silahlı basqında ölən Rüfətlə bağlı YENİ FAKTLAR - FOTO

Rüfət Vətən müharibəsində necə şücaət göstərmişdisə, dünənki hadisədə qəhrəmanlıq göstərdi, təslim olmadı, xidmətini sona qədər yaralı olsa belə, yerinə yetirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Report-a açıqlamasında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeli qurumu Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsinin rəisi Ənvər Yusifov deyib.

O bildirib ki, R.Həşimov fəaliyyəti dövründə nümunəvi əməkdaş olub:

“Rüfət müharibədən sonra bizim idarədə fəaliyyətə başlamışdı. Çox cəsur, fədakar biri idi. Onu hansı sahəyə yönəltmişdiksə, həmişə işgüzarlığı ilə seçilmişdi. Rüfətin ölümü bizim üçün ağır itki oldu. O, nümunəvi xidmətindən əlavə həm də kollektiv arasında xüsusi hörməti olan nümunəvi əməkdaş idi. Necə ki, müharibədə şücaət göstərmişdi, həmçinin dünən hadisə baş verən zaman da qəhrəmanlıq göstərdi, təslim olmadı, xidmətini sona qədər yaralı olsa belə yerinə yetirdi. Təəssüf, qatillərin gülləsinə qurban getdi.

Şükür ki, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları qatili zərərsizləşdirdi. Rüfətə Allahdan rəhmət, yaxınlarına idarəmiz adından başsağlığı veririk”.

Qeyd edək ki, dünən Xətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketlərdən birindəki bankomatların olduğu ərazidə inkassasiya xidmətinə silahlı basqın nəticəsində həyatını itirmiş Həşimov Rüfət Rahib oğlu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeli qurumu Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsinin əməkdaşı idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.