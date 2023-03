Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXV turun daha bir matçı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərkəzi görüşdə "Qarabağ" "Qəbələ"nin qonağı olub. Matç "Qarabağ"ın inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:1.

Bu qələbə ilə xallarını 65-ə çatdıran "Qarabağ" liderliyini qoruyub. 32 xalı olan "Qəbələ" isə 5-ci pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, turun "Zirə" - "Şamaxı" matçında qalib müəyyənləşməyib - 2:2. "Sumqayıt" "Səbail"i 1:0, "Sabah" isə "Kəpəz"i 2:0 hesabı ilə üstələyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.