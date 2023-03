Türkiyədə zəlzələlərdən sonra dağıntılar altından çıxarılan uşaqla bağlı görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hatayda öldüyü güman edilən uşaq morqa yerləşdirilib. Lakin axtarış-xilasetmə işlərinə qatılan könüllü, morqda görüntü lentə almağa çalışarkən meyitlərin arasında uşağın barmağını tərpətdiyini müşahidə edib. O dərhal uşağa yaxınlaşıb və onun yaşadığını müəyyən edib. Uşaq dərhal həkim nəzarətinə götürülüb. Həkimlərin müdaxiləsindən sonra uşağın həyatını xilas etmək mümkün olub.

