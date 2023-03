Mərhum Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın məzarından yayılan görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əksəriyyət aktrisanın qəbirüstü abidəsində şəklinin olmaması məsələsinə irad bildirib.

Əməkdar artist Ülviyyə Əliyeva tənqidlərə cavab olaraq bildirib ki Tünzalə Əliyeva hacı xanım idi: "Dinimizdə qadın məzarına foto vurmaq olmaz”, - deyə qeyd edib.

Xatırladaq ki, T. Əliyeva bu ilin yanvarında xərçəngdən dünyasını dəyişib.

