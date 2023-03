Ərdoğanın şansı çoxalır: “Kılıçdaroğlunun namizədliyi AKP-nin işini asanlaşdırır” - ŞƏRH

“Türkiyədə keçiriləcək prezident seçkisində Rəcəp Tayyip Ərdoğanın şansları daha da çoxdur. Böyük ehtimalla birinci turda məsələ həll olunacaq. Amma forsmajor vəziyyət yaransa və ikinci tura ehtiyac qalsa, o zaman Ərdoğanın əli daha da möhkəmlənəcək”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında politoloq Samir Hümbətov deyib. O hesab edir ki, “altılıq masası”nın dağılması sanki planlı şəkildə həyata keçirilən, bilmədiyimiz əllərin hardansa bu prosesi dağıtması kimi dəyərləndirilə bilər.

Samir Hümbətov



“Merak Akşenerin, Mənsur Yavaşın və Ekrem İmamoğlunu namizəd kimi görmək istəyənlərin bu düşüncəsinin arxasında başqa səbəblər var. “Altılıq masası”nın dağılması ilə seçkidə ciddi rəqiblərin şansları da azaldı. Ola bilər ki, Akşener ilə Muharrem İnce yeni bir koalisiya yaratsınlar. Amma hazırda “beşli masa”da olan partiyaların seçkini udmaq imkanı əllərindən demək olar ki, çıxıb”.

Ərdoğanın reytinqinin dağılan koalisiya ilə daha da artığını ifadə edən S.Hümbətov bildirdi ki, Kılıçdaroğlunun birbaşa seçkiyə namizəd olması, Ərdoğanın qalib gəlməsini asanlaşdıracaq.

“Hər şey seçkinin nəticələrindən asılı olsa da, AKP-nin qalib gəlməsi daha realdır. Səslər ən azı 51-52 faiz üzərində oynaya bilər. Eyni zamanda parlamentdə də səs çoxluğunun yenə “MHP” və “AKP” ittifaqında olması ehtimalı böyükdür. Ehtimallara görə, hazırda “beşli masa” da yola davam edə bilər, amma onların platformasının fəaliyyəti bundan sonra heç bir məna daşımır. Meral Akşener, Müharrem İnce və Ümid Özdağ bir blokda birləşərək, bu formada seçkidə iştirak edə bilərlər. Təbii fəlakətin nəticələrinin böyük olmasına görə hazırki iqtidar günahlandırılsa da, bu elə də güclü arqument deyil, çünki zəlzələ AKP höküməti tərəfindən törədilməyib. Ümumiyyətlə, hər vəziyyətdə AKP iqtidarının seçkilərdə qalib gəlmək şansı daha böyükdür”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.