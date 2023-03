Hazırda Azərbaycanda su qıtlığını hiss edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) vitse-prezidenti, akademik İradə Hüseynova TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının Bakıda keçirilən iclasında deyib.

o qeyd edib ki, bu, gələcəkdə böyük problemlər yaradacaq:

"Ona görə də aidiyyatı qurumlar bu məsələdə qüvvələrini birləşdirməli, Azərbaycan təbiətinin biomüxtəlifliyinin qorunması üçün çalışmalıdır".

