Şəhid anasından ürəkdağlayan sözlər: "Dedim sənin toyun nə vaxt olacaq?"

"Binada bir ay əvvəl toy idi. Videonu çəkib Şəhriyara atdım. Dedim ki, bəs sənin toyun nə vaxt olacaq? Dedi noyabrın 31-də. Nə demək istədi, başa düşmədim".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ötən gün erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçu Şəhriyar Əlibəylinin anası Sahilə Əliyeva deyib.

"Vətən məni yetişdirib, bu yerlərə yolladı, şeiri ilə birinci sinfə qəbul olmuşdu. Mən müəllim kimi Şəhriyarla bərabər vətənpərvər gənclər yetişdirmişdim. Mən şəhid anası olmaq istəmirdim axı", - deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, martın 5-də səhər saatlarında Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisində Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq yolunda qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat zamanı 29 yaşlı baş leytenant Əlibəyli Şəhriyar Ramiz oğlu şəhid olub.

