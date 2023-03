G20 sammiti çərçivəsində Hindistanda səfərdə olan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun çıxışı gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lavrov çıxışı zamanı "Ukraynanın bizə qarşı açdığı müharibəni dayandırmağa çalışırıq" deyib. Lavrovun bu sözləri zalda olanlar tərəfindən ələ salınıb. Zaldakılar Lavrovun dediklərinə gülüb. Dinləyicilər arasından kimsə ona “Yeri burdan” deyib.

