Aparıcı, aktyor İlkin Həsəni və influenser Aysel Həsəninin ayrıldığı iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə onlar bir-birini "Instagram" hesablarında izləmədən çıxarıb.

Üstəlik bərabər paylaşdıqları şəkilləri də siliblər

Qeyd edək ki, onların bir qız övladları var.

