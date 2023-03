“Laçın dəhlizində nəzarət-buraxılış məntəqələrinin yaradılması zəruridir" - Ekspert

“Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti olaraq nəzarəti altında olan Azərbaycan Respublikası ərazilərinə Ermənistandan silah-sursatın daşınmasının qarşısının alınması üçün həyata keçirilən əməliyyat Azərbaycanın həm hüquqi, həm də geosiyasi baxımdan tam haqqıdır”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elnur Kəlbizadə deyib.

Azərbaycanın bununla bağlı dəfələrlə açıqlamalar verərək, təxribatçı fəaliyyətlərin qarşısının alınması üçün Rusiya sülhməramlılarına və Ermənistan rəhbərliyinə xəbərdarlıq etdiyini xatırladan Elnur Kəlbizadə bildirdi ki, bütün bunlara baxmayaraq, oradakı təxribatçı ünsürlər yenə də özlərinin bəd niyyətlərindən əl çəkmək fikrində deyillər:

“Ermənistan bir tərəfdən özünü sülhün tərəfdarı kimi göstərməyinə baxmayaraq, digər tərəfdən oradakı erməniləri silahlandırmaqda, azərbaycanlılara qarşı müxtəlif silahlı təxribatlar törətməyə təşviq etməkdə maraqlı tərəf kimi görünür. Daxil olan informasiyalar sübut edir ki, müharibədən sonra imzalanmış üçtərəfli bəyanatın şərtləri Ermənistan tərəfindən tam həyata keçirilməyib. Azərbaycan ərazilərindəki erməni silahlı qüvvələrinin hissələri heç də o əraziləri tamamilə tərk etməyib və bu prosesin həyata keçirilməsinə cavabdehliyi öz üzərinə götürmüş olan Rusiya sülhməramlı qüvvələri bu prosesin tamamilə yekunlaşması istiqamətində qətiyyətli addımlar atmayıb. Nəticədə, nəinki qətiyyətli addımlar atılmayıb, hətta yeni silahların əraziyə gətirilərək pozucu, təxribatçı hərbi birləşmələrin yaradılması üçün həyata keçirilən fəaliyyətlərə də müxtəlif vasitələrlə göz yumulub”.

Elnur Kəlbizadə deyir ki, baş verən son hadisə - təxribatçıların artıq cəsarətlənərək Azərbaycan ordusunun hərbçilərinin qanuni tələblərinə əməl etməyərək onlara atəş açması, nəticədə hərbçilərimizdən birinin şəhid olması, bu təxribatçı, pozucu ünsürlərə qarşı qətiyyətli addımların atılmasını zəruri edir.

Ekspert hesab edir ki, hazırda atılacaq addımlardan ən birincisi Ermənistan ərazisindən Laçın dəhlizinə daxil olan ərazidə Azərbaycanın nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması olmalıdır.

“Azərbaycan özünün suveren sərhədləri çərçivəsində ərazisinə daxil olan istənilən yükləri, şəxsləri yoxlamaq hüququna malik olmalıdır. Laçın dəhlizi üzərində belə bir nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması heç də üçtərəfli bəyanata əsasən fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulan bu dəhlizin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması demək deyildir. Dəhliz humanitar məqsədlərlə fəaliyyət göstərə bilər. Azərbaycan tərəfi üçtərəfli bəyanatda üzərinə götürdüyü öhdəlikləri bəyanatı imzalayan digər tərəflərin hər birindən daha dəqiq şəkildə yerinə yetirir. Amma nə imzalanan üç tərəfli bəyanat, nə də digər çağırışlar Azərbaycanın öz suveren haqlarından geri çəkilməsinə səbəb ola bilməz".



Elnur Kəlbizadə qeyd etdi ki, Ermənistanın sülhdən dəm vurduğu, guya sülhpərvər olduğunu nümayiş etdirməyə çalışdığı bir şəraitdə, eləcə də Azərbaycan tərəfinin böyük etimad göstərərək Qarabağdakı erməni icmasının müəyyən nümayəndələrinə müzakirələr üçün şərait yaratdığı bir vəziyyətdə, bu cür təxribatçı addımlar atılırsa, qanunsuz silahlı birləşmələrin silahlandırılması, silah-sursatla təmin olunması üçün Ermənistandan gizli şəkildə yüklər daşınırsa, deməli daha bir qətiyyətli əməliyyata ehtiyac var. Bu təxribatlara, fəaliyyətlərə qəti şəkildə son qoyacaq addım olan nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması labüddür.

