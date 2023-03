Ötən gün erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçu Hüseynov Eşqin Cəmil oğlu ilə Tovuz rayonunda vida mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

2003-cü il təvəllüdlü şəhid Eşqin Hüseynovun nəşi doğulduğu Hunanılar kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

