Xəbər verdiyimiz kimi, türkiyəli aktrisa Hande Erçel iş adamı Hakan Sabancı ilə sevgilidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Parisdə birgə istirahət etdikdən sonra ölkəyə qayıdan cütlük paparatsilərin obyektivinə tuş gəlib. Cütlük müxbirlərin suallarını cavablandıraraq münasibətlərini təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Hande daha əvvəl aktyorlar Kərəm Bursin və Kaan Yıldırımla münasibətdə olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.