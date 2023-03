Xalq artisti Pərvanə Qurbanova yeni dəbdəbəli evini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artistinin Gəncədə yerləşən mənzilini “Zaurla Günaydın” verilişinin canlı efirində göstərilib.

Qurbanova sözügedən evə bir ildir köçdüklərini bildirib.

Ətraflı videoda:

