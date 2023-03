Astarada meşədə baş verən dəhşətli yanğından GÖRÜNTÜLƏR

Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən görülmüş zəruri təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində Astara rayonunun Vaqo, Pensər, Siyəkü və Ovala kəndləri ərazisində kolluq və meşəlik sahələrdə baş vermiş yanğınlar bu gün səhər saatlarında tam söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Yanğınlarla mübarizə tədbirlərində FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri ilə yanaşı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Meşə Təsərrüfatı İdarəsinin, Astara Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları və yerli sakinlər iştirak ediblər.

