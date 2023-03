Müğənni Rəqsanə İsmayılova gecə saatlarında mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin məzarını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi Hacı Şahinin qəbrinə həm öz adından, həm də iş adamı və həyat yoldaşı Fazil Əmiraslanovun adından əklil qoydurub.

Qeyd edək ki, Hacı Şahin Həsənli fevral ayının 2-də ürəktutmasından vəfat edib.

