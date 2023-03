Ərdoğanı təqlid edən video rekord qırdı - VİDEO

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təqlid etməsi ilə tanınan sosial media fenomeni Muhammed Nur Nahyanın “Altılı Masa” ilə bağlı videosu gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Prezident 6-lı masanı yoxlayır” başlığı ilə paylaşılan video qısa zamanda ən çox baxılanlar arasında olub. Videonun sonunda “İyi” partiyasının lideri Meral Akşeneri canlandıran şəxsin Ərdoğanı təqlid edən şəxsin yanına gələrək, "Gəlməmək üçün çox səbəb saydım, amma səbəbləri sayarkən gəlməyi nə qədər çox istədiyimi anladım" deyib.

Qeyd edək ki, CHP lideri Kamal Kılıçdaroğlunun namizədliyinə qarşı çıxan Meral Akşener “6-lı masa”dan qalxmışdı. Lakin o yenidən “Millət ittifaqı”na qayıdaraq Kamal Kılıçdaroğlunun namizədliyini dəstəkləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.