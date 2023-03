PSJ-dən gözlənilməz həmlə - Həbib Nurməhəmmədovu transfer etdi

Fransanın PSJ klubu özünün qarışıq döyüş növləri üzrə komandasını qurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məqsədlə artıq bir neçə tanınmış idmançıya təklif göndərilib. İdmançılardan bəziləri PSJ-nin komandasına qoşulmağa razılıq verib. Məlumata görə, onların arasında rusiyalı keçmiş UFC döyüşçüsü Həbib Nurməhəmmədov var. Həbib Nurməhəmmədov bir neçə idmançı ilə yanaşı “PSJ MMA” adlanacaq layihədə yer alacaq. Bildirilir ki, Həbib Nurməhəmmədovun PSJ-nin prezidenti Nasser El-Xelaifi ilə yaxşı münasibətləri var.

Qeyd edək ki, PSJ-nin futbolla yanaşı, həndbol və cüdo bölmələri də mövcuddur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.