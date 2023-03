Ukrayna kəşfiyyatında dəyişiklik

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin (SBU) vitse-prezidenti Aleksandr Yakuşev və bəzi idarəçiləri vəzifədən uzaqlaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Ukrayna prezidentinin rəsmi internet səhifəsində dərc edilən qərarə görə, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin vitse-prezidenti Aleksandr Yakuşev, İqtisadi Dəstək şöbəsinin müdiri Aleksandr Provotorov və Lisenziya şöbəsinin müdiri İqor Nosko işdən çıxarılıb.

Məlumata görə, işdən çıxarılan şəxslərin yerinə artıq yeni təyinatlar edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.