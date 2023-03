"ABŞ ÇXR-ni ən ciddi geosiyasi təhlükə hesab edir" - Rəsmi Pekin

ABŞ hakimiyyət orqanları gücdən sui-istifadə edərək beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymayaraq qəbuledilməz beynəlxalq siyasət yürüdürlər.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu açıqlamanı Çinin xarici işlər naziri Qin Qanq ABŞ-da Çinin mülki hava şarının məhv edilməsini şərh edərkən edib.

“ABŞ-ın Çinlə bağlı mövqeyində ciddi disbalans var. Onlar ÇXR-i əsas rəqib və ən ciddi geosiyasi təhlükə hesab edir. Əslində, sözdə olan bu rəqabət Çini cilovlamaq və yatırtmaq məqsədi daşıyır. ABŞ-ın Çini əsas strateji rəqib və təhlükə olaraq qiymətləndirməsi kökündən yanlışdır” -, deyə Qanq fikirlərinə əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.