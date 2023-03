Gəncə şəhər 2 saylı Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi Hafiz Abdullayev işdən çıxarılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, o, yaş həddinə görə tutduğu vəzifədən azad olunub.

Qeyd edək ki, H.Abdullayev uzun illər həmin xəstəxanda çalışıb. O, bölgə üzrə tanınmış həkimlərdən biridir.

