İlon Mask tualetdə mühafizəçisi ilə görüldü - İşçilər milyarderin sirlərini açdı

Tvitterin yeni və köhnə işçiləri şirkət rəhbəri İlon Mask barədə diqqətçəkən məlumatlar veriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar bildiriblər ki, İlon Mask işçilərinə etibar etmədiyi üçün hətta tualetə də mühafizəçiləri ilə gedir. BBC-nin dərc etdiyi xəbərdə şirkətin yeni və köhnə işçilərinin məlumatları yer alıb. Adının açıqlamasını istəməyən işçilərdən biri şirkətdəki məsələni belə izah edib. “Çöldən baxanda fasad yaxşı görünür, amma heç nə işləmir” - işçilərdən biri deyib. Onların iddiasına görə, İlon Mask tvitteri alarkən elan etdiyi bəzi məhdudlaşdırıcı tələblər artıq diqqətə alınmır. Sosial mediada nifrət, trolluq artıb.

"O, ofisdə hara getməsindən asılı olmayaraq, ən azı iki mühafizəçisi var. Çox hündür olan mühafizəçilər onu tualetə qədər təqib edir” - işçilər deyib.

