Azərbaycan Qran-prisi üçün biletlərin qiyməti - 40 manatdan 10 min 100 manatadək

Xəbər verdiyimiz kimi, bu il yeddinci dəfə keçiriləcək Azərbaycan Qran-prisi 28-30 aprelə təsadüf edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti (BŞH) “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinə hazırlıq çərçivəsində trekin keçdiyi yollarda beton bariyerlərin quraşdırılmasına başlayır.

Bəs hazırda biletlərin qiyməti nə yerdədir?



Metbuat.az qısa araşdırma edib. Belə ki, sektorlar üzrə qiymətlər fərqlidir. Qiymətlər həm də yaşa uyğun dəyişərək 40 manatdan başlayır və 10 min 100 manatadək davam edir.

Daha ətraflı biletlərin qiymətləri ilə aşağıdakı siyahıdan tanış ola bilərsiniz:

Qran-Prinin əsas tribunası sayılan Abşeronda yarışın startını, finişini və mükafatlandırma mərasimini daha yaxından izləmək mümkündür. Tribuna Hökumət Evinin qarışısında - Azadlıq meydanında yerləşir

Abşeron A:

Yetkin (16+) - 790

Azyaşlı (2-16yaş) - 550

Abşeron B sektorunun biletləri satılıb.

Abşeron C:

Yetkin (16+) - 870

Azyaşlı (2-16yaş) - 600

Abşeron D,E:

Yetkin (16+) - 790

Azyaşlı (2-16yaş) - 550

Azneft



Yetkin (16+) - 420

Azyaşlı (2-16yaş) - 290

İçərişəhər



Yetkin (16+) - 390

Azyaşlı (2-16yaş) - 270

Muğam

Yetkin (16+) - 340

Azyaşlı (2-16yaş) - 230

Sahil

Bu sektor üzrə bütün biletlər satılıb.



Xəzər, Bulvar

Yetkin (16+) - 349

Azyaşlı (2-16yaş) - 230

Filarmoniya

Bu istiqamət üzrə bütün biletlər satılıb.



Ayaqüstü Zona üçün biletlər

Cümə günü 40 manat, bazar günü 80, cümə-bazar isə 120 manatdır.

"Paddock Club"

Cümə-bazar günlər 10100 manatdır.



Xatırladaq ki, ötən il "Formula 1" Azərbaycan Qran Prisi üçün ən bahalı biletin qiyməti "Paddock Club"da 9130 manat təşkil edib.

