"Torpaqlarımızdan qeyri-qanuni qüvvələr çıxmadıqca təxribatlar davam edəcək" - Millət vəkili ŞƏRH ETDİ

"Paşinyan nə qədər sülhdən danışsa da, bunu yerinə yetirməmək üçün Qərb və digərləri əlindən gələni edirlər. Nə qədər ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanmayıb, onlar nüfuz davasını regionda aparırlar".

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında millət vəkili Arzu Nağıyev deyib. Deputatın sözlərinə görə, ermənilər sülhə maraqlı tərəf kimi görünməyə cəhd etsələr də, digər tərəfdən təxribat törətməyə davam edirlər:

"Rusiya dərhal Ermənistana öz təzyiqini və təsirini göstərməlidir. Avropa Birliyi, Amerika və digərləri başa düşməlidirlər ki, proses nə ilə nəticələnə bilər. Ona görə dünənki təxribatın məsuliyyəti birmənalı şəkildə ermənilərin öz üzərinə düşür. Cavabdehdirlər. Əgər onların başqa niyyətləri olmasaydı, alternativ yollardan istifadə edərdilər. Ona görə də bu təxribatların adekvat cavabı verilməlidir, veriləcəkdir".

Millət vəkili qeyd etdi ki, torpaqlarımızdan qeyri-qanuni qüvvələr çıxmadıqca təxribatlar davam edəcək.

"Biz unutmamalıyıq ki, ordumuz 44 günlük Vətən müharibəmizdəki kimi güclüdür. Ermənilər bilsinlər ki, hər şeyin sonunda hərbi yolla həlli də, mümkündür. Regionda baş verən hər hansı problem bu və ya digər formada bütün dünyaya təsir edəcək müəyyən gücə malikdir. Məsələyə beynəlxalq səviyyədə qiymət verilməsi labüddür".

Qeyd edək ki, martın 5-də, Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq yolundan istifadə edilməklə Ermənistan Respublikasından hərbi ləvazimatların, silah-sursatın və şəxsi heyətin Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşınmasının qarşısı alınıb.

Qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları Əlibəyli Şəhriyar Ramiz oğlu və Hüseynov Eşqin Cəmil oğlu şəhid olublar.

