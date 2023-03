Bu gün saat 15:40-da "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Koroğlu" stansiyasında yaşlı kişi sərnişin dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

Onun sözlərinə görə, sərnişin özünü pis hiss etdiyi üçün dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb: "Təəssüf ki, təcili yardıma məlumat verildikdən az sonra sərnişin vəfat edib.

