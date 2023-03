Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Neymar 2022/2023 mövsümünü başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Paris təmsilçisi məlumat yayıb.

Vurğulanıb ki, braziliyalı hücumçu dabanındakı zədələrlə əlaqədar riskə getməmək və əməliyyat olunmaq qərarına gəlib. Onun təxminən 3-4 ay sonra məşqlərə başlayacağı bildirilib.

Qeyd edək ki, Neymar cari mövsüm bütün turnirlərdə PSJ-nin heyətində keçirdiyi 29 oyunda 18 qol vurub, 17 məhsuldar ötürmə verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.